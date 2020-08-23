Son dakika haberleri! Şişli'de metruk binada yangın
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Son dakika haberleri! Şişli'de metruk binada yangın

Son dakika gelişmesine göre Şişli'de metruk bir binada yangın çıktı.

Son dakika haberleri! Şişli'de metruk binada yangın
23.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:02

Şişli'de metruk bir binada yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, binanın yanında bulunan tamirhanedeki araçlar dışarı çıkarıldı.

Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında tek katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, binanın yanında bulunan tamirhanedeki araçlar dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis yangının çıkış sebebini araştırıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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