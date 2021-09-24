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Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... - Şişli'de korkutan çatı yangını Jeneratörden kaynaklı çıkan yangında alev alev yanan çatı, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü Şişli'de bir marketin çatısındaki jeneratörden kaynaklı yangın çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - - Şişli'de korkutan çatı yangını

Jeneratörden kaynaklı çıkan yangında alev alev yanan çatı, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - Şişli'de bir marketin çatısındaki jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çatıyı alevler sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 13.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek katlı marketin çatısında bulunan jeneratörlerden kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı alevler içerisinde bırakırken market çalışanları ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber: Şişli'de korkutan çatı yangını
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
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