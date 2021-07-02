Son dakika haber: Şişli'de kaza yapan motokuryenin yardımına diğer motosikletliler koştu

Gelen son dakika haberine göre Zeki GÜNAL ŞİŞLİ'de motokurye refüje çarparak takla attı.

Zeki GÜNAL ŞİŞLİ'de motokurye refüje çarparak takla attı. Yerde yatan yaralının yardımına diğer motosikletliler koştu.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek servisi yapan motokurye bir aracın sıkıştırması nedeniyle refüje çarparak takla attı. Kuryeyi görenler ambulans ve polis ekibine haber verdi. Yolda yatan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kazayı görüp duran motosiklet sürücüleri yaptı. Ambulansın gelmesiyle yaralı sürücü sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı görerek yaralıya yardım eden bir motosiklet sürücüsü "Arkadaşı bir araç sıkıştırıyor. O da refüje çarparak takla atıyor. Sonra araba da kaçmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı