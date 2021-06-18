Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
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Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Özgür EREN / Şişli'de yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seramik yüklü kamyon devrildi.

Özgür EREN/ Şişli'de yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seramik yüklü kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, yoldan kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Şişli Yeşil Çimen Sokak'ta saat 14.00 sıralarında Fuat Akdeniz'in kullandığı seramik yüklü kamyon yoğun yağış nedeniyle yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kamyon sürücüsü Fuat Akdeniz "Rampa aşağıya inerken yollar yağış nedeniyle ıslak olduğu için araç kaydı. Böyle bir kaza oldu. Araç ters döndü. Kamyonda seramik vardı. Yoldan araçlar geçiyordu ama kimseye çarpmadım" dedi.Devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Son dakika gündem: Şişli'de kamyon devrildi; sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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