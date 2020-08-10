Son dakika haberleri! Şişli'de kadınların mama tartışması Son dakika habere göre ŞİŞLİ'de sokak hayvanlarının manasını çöpe attığı öne sürülen kadın ile hayvanları besleyen kadın tartıştı.

ŞİŞLİ'de sokak hayvanlarının manasını çöpe attığı öne sürülen kadın ile hayvanları besleyen kadın tartıştı. Kadınların tartışması kameraya yansıdı.

Şişli Feriköy'de bir kadın evini pire bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber toplayarak çöpe attı. O anları kaydeden kadın ise duruma tepki gösterdi . Sokak hayvanlarını savunan kadın ile mamaları çöpe atan kadın bir süre tartıştı. Kadının mamaları çöpe atması sosyal medyada da tepki gördü.

Kaynak: DHA