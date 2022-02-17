ŞİŞLİ'DE EVDEN HIRSIZLIK KAMERADA

ŞİŞLİ'de, bir hırsız, sabaha karşı girdiği dairede ev sahiplerine ait cep telefonu ve laptopları çaldı. Hırsızın çaldıklarıyla binadan çıktığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi emekli polis Hasan Karalök, vatandaşları hırsızlığa karşı uyararak, bakkala dahi gidilse daire kapısının kilitlenmesi gerektiğini söyledi.

Olay, 5 Şubat tarihinde saat 06.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sokakta dolaşan iki kişiden biri gözcülük yaparken diğeri bir binaya girdi. Binanın 4'üncü katındaki bir dairenin kapısını açan şüpheli, ev sahiplerine ait cep telefonu ve laptopları çaldı. Hırsızlık şüphelisi, çaldıklarını alt sokaktaki bir binanın içine bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.

Sabah kalktıklarında cep telefonları ve laptoplarının yerinde olmadığını görünce hırsızlığı anlayan daire sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, evde parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri belirlenen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık yapılan binada iş yeri olan Hasan Karalök, 'Binanın 4'üncü katındaki daireye sabah 5 ile 6 arası girip çıkıyorlar. Dairede 3 genç arkadaş oturuyor. Kapıyı muhtemelen kilitlemediklerini söylüyorlar. Hırsızlar kartla, sert bir cisimle açmışlar. Girmişler, bilgisayarları, elektronik eşyaları almışlar. Daha sonra burada yan sokaktaki bir binaya giriyorlar. Hırsızlar, orada yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra tekrar çıkıp aşağı sokaktan devam ediyorlar. Bizim ihbarımızdan sonra polis çevredeki kameraları araştırdığında hırsızların birçok ikamete girdiğini tespit etti" dedi.

BAKKALA DAHİ GİTSENİZ KAPINIZI KİLİTLEYİN

Kendisinin emekli bir polis olduğunu ifade eden Karalök "Benim söylemek istediğim bir konu var. İnsanlar evlerine girdiklerinde ya da çıktıklarında kapıyı çekip bırakmasınlar. Girseler de çıksalar da kesinlikle kilitlemeleri gerekiyor. Hırsızlar çok profesyonel olmuş, sadece çektiğin zaman sert bir cisimle kapının arasına girerek çok rahat açabiliyorlar. Sabaha karşı uykular ağır olur, hırsızlar o saatlerde evlere girerler. Aileler, eşleri işe ya da çocukları okula gittiğinde tekrar yatacaklarsa kapılarını kilitleyip yatsınlar. Yıllarca bu tür olaylarla karşılaştım, vatandaşları bir kez daha uyarıyorum. Bakkala dahi gitseniz kapınızı kesinlikle kilitleyin. Kilitlerseniz hırsızın işini zorlaştırırsınız. Bir ev satın aldığınızda ya da kiraladığınızda da muhakkak kapının göbeğini değiştirin" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin elinde cep telefonu ve laptoplarla binadan çıktığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise şüphelinin çaldıklarını bıraktığı binadan çıkış anı yansıyor.