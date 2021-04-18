Son dakika haberleri! Şişli'de evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 79 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şişli'de evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 79 bin lira ceza kesildi

Son dakika haberleri! Şişli'de evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 79 bin lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şişli'de bir evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişiye toplam 79 bin 13 lira para cezası verildi.

Şişli'de bir evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişiye toplam 79 bin 13 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine belirtilen adrese gitti.

Söz konusu adreste 4 oyun masası, oyun pulları, oyun kağıtları ve zarların bulunduğunu, içerideki kişilere çay servisi yapıldığını tespit eden ekipler, 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 79 bin 13 lira para cezası kesti.

Operasyondan sonra mühürlenen evin sahibine de "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mario Draghi Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Mehtap Ar Cansu Dere Burak Deniz
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ebru Gündeş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Şişli'de evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 79 bin lira ceza kesildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:44:42. #1.16#

title