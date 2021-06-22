Son dakika haberleri! Şişli'de çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haberleri! Şişli'de çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberleri! Şişli'de çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Şişli'de bir kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

Şişli'de bir kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şişli'de dün öğlen saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde annesi ve babası aracın içerisinde oturan üç küçük çocuk hiçbir güvenlik önlemi olmadan bir kamyonet kasasında yolculuk yaptı. Kamyonet yolda seyir halindeyken ayağa kalkıp kasada gezinen ve birbirleriyle şakalaşıp dans eden çocukların tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Şişli'de çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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