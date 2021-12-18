Son dakika haberleri: Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Şişli'de bir kozmetik mağazasında müşterinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de bir kozmetik mağazasında müşterinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişli'de bir kozmetik mağazasında müşterinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan B.U. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda yakalanan şüpheli şahsın, Şişli ilçesinde farklı tarihlerde bir marketten elektronik cihaz çaldığı ve bir iş yerinden de traş makinası çaldığını tespit etti. Yakalanan şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title