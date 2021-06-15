Son dakika haberleri! Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri! Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'deki silahlı saldırıda, kızını parka götürürken başından vurulan Okan Karaten'in (48) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli'deki silahlı saldırıda, kızını parka götürürken başından vurulan Okan Karaten'in (48) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 12 Haziran'da İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan kişilere yönelik otomatik silahlarla açılan ateş sonucu yoldan geçen Okan Karaten'in hayatını kaybetmesi, kurye olarak çalışan M.T'nin (23) ve gruptan bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emlakçılık yaptıkları öğrenilen şüpheliler Halis Y. (56), Ahmet A. (54), Gültekin E.A. (26) ile karşı gruptaki Cem İ. (36), Osman T. (28), İslam A. (21) ve Berkay G. (27), polis ekipleri eşliğinde emniyetten çıkarılarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin olayda kullandığı bir pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve otomatik silah ele geçirildi.

Olay

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta 12 Haziran'da öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişi ya da kişiler, sokakta rastgele otomatik silahlarla ateş açtı.

Açılan ateşte olayla ilgisi bulunmayan Okan Karaten, 2 yaşındaki kızını parka götürürken başından yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan kurye M.T. ile gruptan bir kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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