Son dakika haberleri: Şişli Belediye Başkan Yardımcısının gözaltına alınması

Son dakika haberleri... Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ettiğini bildirdi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ettiğini bildirdi.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Yavuz'un, belediyeyle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcısı olduğunu belirtti.

Şişli Belediye yönetimi ve çalışanlarının, toplumcu belediyecilik çizgisinden sapmadan, önemli işlere imza attığını ve çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam ettiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim. Eşit hizmet-temiz siyaset ve toplumcu belediyecilik anlayışımız ve çizgimizden sapmadan ben ve tüm belediye çalışanlarım Şişlili komşularımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç