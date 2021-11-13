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Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yoğun sis sebebiyle otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafik kazasında araç 20 metre sürüklendi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yoğun sis sebebiyle otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafik kazasında araç 20 metre sürüklendi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması neticesinde Z. A. idaresindeki 34 CCP 186 plakalı Renault marka otomobil yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen otomobil yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yaralı olarak bulunan 1'i çocuk 5 kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Sis nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

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