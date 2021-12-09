Son dakika haberleri! Şırnak Valiliğinden Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberleri! Şırnak Valiliğinden Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri! Şırnak Valiliğinden Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şırnak Valiliği eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili, bir kişinin tutuklandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şırnak Valiliği eski Ak Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili, bir kişinin tutuklandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilerek "Cizre ilçesinde 4 Aralık'ta kanaat önderi Tahir Güven'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan adli tahkikat kapsamında, şüpheli E.K, ekiplerce 05 Aralık'ta yakalanmış, savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Eylemin şüphelilerinden M.M.D. 7 Aralık'ta, H.K, M.S.K. ve A.K'nın aile apartmanına girmiş, yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra bahse konu evden, aile apartmanının sakinlerinden A.K. ile ayrılırken, M.M.D. ve A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

Gözaltına alınan M.M.D. ile irtibatlı olduğu tespit edilen S.G'nin de Silopi ilçesinde, K.K'nin evinden ayrılırken yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bahse konu silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklu, 3 kişi gözaltında bulunmakta olup adli soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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