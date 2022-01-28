Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti - Haberler
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyüne hayvan yemleye giden besici yolda kaldı.

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyüne hayvan yemleye giden besici yolda kaldı. Trafik polis ekipleri yolda kalan vatandaşların araçlarına kar zinciri takarak yardım etti.

Uludure ilçesinde bir aile, hayvanlarını yemlemek için yola çıktı. Eksi 10 derece havada yaklaşık 1 saat yolda mahsur kalan besiciyi gören trafik polis ekipleri, besicinin aracına zincir takmasına yardım edip yoluna devam etmesini sağladı. Çocuklarıyla yolda kalan aile, polis ekiplerine teşekkürlerini ilettiği belirtildi. - ŞIRNAK

Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uludere, Şırnak, Polis, kar, 3. Sayfa, Haber

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