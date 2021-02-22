Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama

Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı

Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu

Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu

"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez

Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller

Son dakika haberi: Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, kaleşnikof silah ve bu silaha ait 3 şarjör ile 95 fişek, 5,47 gram metamfetamin, 1,39 gram esrar, 7,21 gram eroin, 1,54 gram uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 3 bin 355 paket sigara, 40 cep telefonu, 200 cep telefonu aksesuarı, 16 şişe içki ve 510 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı