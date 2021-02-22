Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama

22.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:03

Son dakika haberi: Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, kaleşnikof silah ve bu silaha ait 3 şarjör ile 95 fişek, 5,47 gram metamfetamin, 1,39 gram esrar, 7,21 gram eroin, 1,54 gram uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 3 bin 355 paket sigara, 40 cep telefonu, 200 cep telefonu aksesuarı, 16 şişe içki ve 510 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama
Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama
Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama
Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman İrem Derici Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 13:03:18. #1.14#
title