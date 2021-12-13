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Son dakika haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, tabanca, 6,05 gram metamfetamin, 34,29 gram eroin, 335,16 gram esrar, patlayıcı düzeneği, gümrük kaçağı 5 bin794 paket sigara ile 1000 yavru su kaplumbağası ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

İlde ayrıca, 11'i asayiş, 15'i kaçakçılık ve 2'si terör suçundan 28 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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