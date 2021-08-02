Son dakika haberleri... Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Son dakika haberleri... Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, uyuşturucu, patlayıcı düzeneği, gümrük kaçağı 7 bin 876 paket sigara, 849 cep telefonu, 200 puro, 542 cinsel içerikli ürün, 4 güneş gözlüğü, klima ve sahte 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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