Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 2 bin 650 paket sigara, 386 kilogram tütün, 163 güneş gözlüğü, 30 paket elektronik sigara tütünü, 19 şişe içki, 17 cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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