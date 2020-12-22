Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

22.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:11
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçların engellenmesine yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında 8-19 Aralıkta Cizre'de gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 7'sinin ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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