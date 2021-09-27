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Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynağına büyük darbe: 52 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynağına büyük darbe: 52 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 52 kişi gözaltına alındı.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 811,32 gram metamfetamin, 783,98 gram esrar, 16,14 gram eroin, 1,05 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 6 bin 60 paket kaçak sigara ve 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 52 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynağına büyük darbe: 52 gözaltı

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynağına büyük darbe: 52 gözaltı

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynağına büyük darbe: 52 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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