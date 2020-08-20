Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın yol kenarına tuzakladığı mayınlar imha edildi Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın vatandaşların kullandığı yol kenarına tuzakladığı 30 DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın vatandaşların kullandığı yol kenarına tuzakladığı 30 DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT timlerimizce imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA