Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın yol kenarına tuzakladığı mayınlar imha edildi
Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın vatandaşların kullandığı yol kenarına tuzakladığı 30 DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.
20.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:27
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın vatandaşların kullandığı yol kenarına tuzakladığı 30 DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT timlerimizce imha edildi." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA