Son dakika haberleri! Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı, 3 cep telefonu, 2 oluklu bıçak, çelik kasa ve örgütsel ibareler içeren saate el konuldu.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA