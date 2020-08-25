Son dakika haberleri! Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
25.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:48
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı, 3 cep telefonu, 2 oluklu bıçak, çelik kasa ve örgütsel ibareler içeren saate el konuldu.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA