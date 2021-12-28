Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-26 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlarca şüphelilerin 6'sı adli kontrol şartıyla, 8'i de serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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