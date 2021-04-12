Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 5-11 Nisan 2021 tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN