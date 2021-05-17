Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 10 - 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 2 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale...
Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale...
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