Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberler: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.