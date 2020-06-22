Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı
Son dakika güncel haberi... ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
22.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:15
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11'i PKK, 8'i FETÖ şüphelisi toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si sevk edildikleri adliyede, mahkemece serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. 4 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA