Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı
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Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika güncel haberi... ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı
22.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:15

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.  Operasyonlarda 11'i PKK, 8'i FETÖ şüphelisi toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si sevk edildikleri adliyede, mahkemece serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. 4 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

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