Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.