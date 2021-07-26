Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Temmuz'da kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük