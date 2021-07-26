Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Temmuz'da kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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