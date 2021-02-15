Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
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Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

15.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:23
Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 8-14 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2'si PKK, 4'ü FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekrem Payan

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