Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı

19.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:30

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya tepki için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldıran şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya tepki için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldıran şüpheli tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Z.K, dün ikamet ettiği Batman'da gözaltına alınarak Şırnak'a getirildi.

Burada emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Z.K, "kasten yaralama" suçundan çılarıldığı mahlemece tutuklandı.

Olay

Dün çocukları dağa kaçırılan annelerin eyleminde terör örgütü PKK'ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru Şırnaklı annelere HDP'lilerce taş atılmış, atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etmişti. Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önlemişti.

Daha sonra emniyet ekiplerince güvenlik kameralarında yapılan incelemede taşı atan zanlının Batman'dan gelen Z.K. olduğu tespit edilmiş, kişi ikametinde gözaltına gözaltına alınmıştı.

Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 19:30:54. #1.15#
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