Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

Burada aileler adına açıklama yapan baba Ömer Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP evladını geri getirene kadar eyleme devam edeceğini belirten Üstek, oğlu için her hafta HDP önüne geldiklerini aktardı.

Üstek, evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını dile getirerek, "Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. 6 yıl, 12 bayramı onsuz geçiriyoruz. Gözümüz yollarda, hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Oğlum gelene kadar bu işin peşinde olacağız. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin yanındayız." dedi.

Anne Emine Üstek de oğluna kavuşacağına dair umutlu olduğunu anlattı.

"Oğlumu HDP'den istiyorum. Sağ oldukça oğlum için HDP önüne geleceğim." ifadelerini kullanan Üstek, oğlunu beklediğini kaydetti.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 31 haftadır eylemlerinin devam ettiğini, haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Atan, "Allah ömür verdikçe mücadelemizi her hafta sürdürmeye, terör örgütüne meydan okumaya devam edeceğiz. Çocukları annelerinin bağrından koparanlar bugün partinin pencerelerine dahi çıkmayan HDP'dir. Her perşembe buraya gelmeye devam edeceğiz. En büyük umudumuz annelerimizin en kısa sürede evlatlarına kavuşması." şeklinde konuştu.

??????HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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