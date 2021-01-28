Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

28.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:37
Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Son dakika haberler... Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Oğlu 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan Hamdiye Arslan, çocuğunu HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini belirterek, bu eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Soğuk hava ve kara rağmen eylem yaptıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Aileler, eylemi zorla dağa kaçırılan çocukları için yapıyor. Kimse ölmesin, artık analar ağlamasın istiyoruz. Çocuklarımız küçük yaşta bedenimizden koparılıp götürüldü. Çocuklarımızın bize teslim edilmesini istiyoruz. Çocuklarımız karda kışta ne haldeler bilmiyoruz. Çocuklarımız için bu soğukta HDP önüne gelmeye devam edeceğiz. Kendi çocukları zevk sefa içinde yaşarken bizim çocuklar kaçırıldı. Şimdi çocuklarımız üniversite okusaydı güzel bir hayatı olsaydı ne olurdu ama onlar bırakmadılar."

Eyleme oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek de katıldı. Üstek, evladı Metin'in piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını belirtti.

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe günü eylem yapacağını dile getiren Üstek, "Kar da yağmur da yağsa oğlumu HDP'den istemek için buraya gelmeye devam edeceğim." diye konuştu.

???????HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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