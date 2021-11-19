Son dakika... Şırnak'ta şehit olan askerin İstanbul'daki evine Türk bayrağı asıldı

İSTANBUL (İHA) - Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihat Geçit'in İstanbul Büyükçekmece'deki evine Türk bayrağı asıldı.

Şırnak Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in İstanbul Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan evine Türk Bayrağı asıldı.

Şehidin evine daha sonra yakınları, komşuları, askeri yetkililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yetkililer geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Şehit Cihan Geçit'in naaşı Şırnak'tan kaldırılan askeri uçak ile Atatürk Havalimanına getirilecek. Şehidin naşının buradan Küçükçekmece'de bulunan gasil haneye götürüleceği ardından da Bakırköy Ataköy'de kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidin evinin önünde Büyükçekmece Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Polis ekipleri ise evin önünde önlem aldı. Şehit Cihat Geçit'in evli ve 5 yaşında 1 kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)