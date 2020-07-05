Son dakika haberleri... Şırnak'ta sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta sahte para operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta sahte para operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen D.S, B.O. ve F.U'nun adreslerine operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde 81,24 gram esrar, uyuşturucu hap, 34 bin 800 liralık sahte banknot ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA