Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı, Sekvan Küden - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK merkez ile Cizre ilçesinde düzenlenen PKK operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
ŞIRNAK merkez ile Cizre ilçesinde düzenlenen PKK operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel