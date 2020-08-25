Son dakika haberleri! Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı
Gelen son dakika haberine göre ŞIRNAK'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
25.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:17
ŞIRNAK'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Kent genelinde daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 2 bıçak, çelik kasa ve saat ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette sorguya alındı.
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Kaynak: DHA