Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15'i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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