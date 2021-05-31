Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.