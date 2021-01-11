Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 60 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 60 şüpheliden 2'si tutuklandı

11.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:02
Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 60 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 60 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 60 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesince il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 16,68 gram esrar, 107,37 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 2 hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, gümrük kaçağı 2 bin 249 paket sigara, 1355 puro, 99 paket elektronik sigara tütünü, 3 bin 745 kilogram tütün, 525 cep telefonu, 1300 cep telefonu aksesuarı ve 44 parfüm ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 58'i serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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