Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda 6,04 gram metamfetamin, 55,73 gram esrar, 4,05 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 203 cep telefonu, 890 paket sigara, 15 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 6 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan