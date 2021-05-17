Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 32 gözaltı

Son dakika haberleri: ŞIRNAK'ta son 1 haftada polisin kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ile asayiş operasyonlarında, 32 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta son 1 haftada polisin kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ile asayiş operasyonlarında, 32 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği operasyonlarda 20'si kaçakçılık suçundan, 12'si ise asayiş olaylarından olmak üzere toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 115,86 gram esrar, 3,26 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 775 TL para, bin 520 paket kaçak sigara ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN