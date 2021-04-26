Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı

Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde Operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 30,75 gram esrar, 25,8 gram kokain, 16,87 gram metamfetamin, 6,08 gram eroin, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy, bin 720 paket kaçak sigara, 21 adet kaçak cep telefonu, 35 adet cep telefonu aksesuarı ve 3 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli asayiş ve 4 şüpheli kaçakçılık suçundan olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, gerekli yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. - ŞIRNAK

Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis arama yapmak isteyince cebinden çıkardığı neşterle boğazını kesti
Polis arama yapmak isteyince cebinden çıkardığı neşterle boğazını kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:21:33. #1.16#

title