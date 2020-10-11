Son dakika haberleri | Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı
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Son dakika haberleri | Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

11.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:38
Son dakika haberleri | Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haber... Şırnak'ın Silopi ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Silopi ilçesine il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü mensubu Y.B, İpekyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yaklandı.

Y.B'nin elinde taşıdığı çanta içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Eylem hazırlığında olduğu anlaşılan Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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