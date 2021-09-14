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Son dakika haberleri... Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanlığı, 24 Ağustos'ta Şırnak Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan 'Diljin Mariya Dersim' kod adlı Saniye Toprak (40) olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 24 Ağustos'ta Şırnak Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan 'Diljin Mariya Dersim' kod adlı Saniye Toprak (40) olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti Gabar bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, 'Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan 'Diljin Mariya Dersim' kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi. Teröristin 15 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesi'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı üyesi 3 uzman çavuşun şehit olduğu silahlı saldırının eylem talimatını verdiği, 30 Mart 2018'de Siirt Eruh-Ormanardı köyünde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırıya katıldığı, 11 Kasım 2018'de Şırnak Görmeç köyü kırsalında 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, el yapımı patlayıcı ile saldırının talimatını verdiği belirlendi.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Son Dakika Haberleri
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