Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 3 bin 640 paket sigara, 732 litre akaryakıt ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Nikos Dendias Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:32:02. #1.16#

title