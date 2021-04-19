Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 3 bin 640 paket sigara, 732 litre akaryakıt ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan