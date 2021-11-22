Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Kasım tarihleri arasında kent geneliyle Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 7 kilo 233 gram eroin, 416 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, 720 kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 21'i kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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