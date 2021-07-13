Şirinler Çetesi'ne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 39 şahıs gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, liderliğini A.A.'nın yaptığı ve kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü"ne yönelik operasyon düzenledi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, liderliğini A.A.'nın yaptığı ve kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü"ne yönelik operasyon düzenledi. Toplam 43 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

"Örgüt Kurma ve Yönetme", "Kasten Adam Öldürme", "Yağma", "Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tehdit", "Darp", "Kasten Yaralama", "İş Yeri Kurşunlama" gibi suçları işledikleri tespit edilen ve örgütle iltisaklı şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması amacı ile başlatılan operasyon, Adana merkezli olmak üzere Antalya, Mersin ve Ankara illerinde toplam 43 adrese eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 10 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ve çok sayıda tabanca mermisi, 16 adet av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 5 adet sinyal kesici cihaz, 1 adet telsiz ve şarj cihazı, 6136 SKM kapsamına giren kılıç ve bıçaklar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı