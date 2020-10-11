Son dakika haberleri... Şirin: "Seyahat acenteleri kapanma noktasında"
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Son dakika haberleri... Şirin: "Seyahat acenteleri kapanma noktasında"

11.10.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:24
Son dakika haberleri... Şirin:

Son dakika ekonomi haberine göre TÜRSAB Adana Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Murat Şirin, korona virüs salgınından en büyük zararı turizm sektörünün gördüğünü belirterek, "Adana'da bulunan birçok seyahat acentesi kapanma noktasına geldi.

TÜRSAB Adana Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Murat Şirin, korona virüs salgınından en büyük zararı turizm sektörünün gördüğünü belirterek, "Adana'da bulunan birçok seyahat acentesi kapanma noktasına geldi. Acentelerin yüzde 40'ı da satışa çıkartıldı" dedi.

Şirin, yaptığı açıklamada, ülkeye en fazla döviz girdisi sağlayan sektörün turizm olduğunu, ancak sektörün pandemiden dolayı büyük zarar gören sektörler arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Pandemi sebebiyle gerçekleşen iptaller, kısıtlamalar ve karantina tedbirleri ile seyahat acentelerinin çok zor duruma düştüğünü ifade eden Şirin şunları kaydetti:

"Yaklaşık altı ay süreyle kapalı olan acenteler yeni normalleşme ile yavaş yavaş açılmaya başlamışlarsa da bu sefer de artan Covid-19 vaka sayıları ile tekrar iş yapamaz hale gelmişlerdir. Adana'da bulunan birçok acente kapanma noktasına gelmiş hatta yüzde 40'lık bölümü de firmalarını satışa çıkarmışlardır. Türkiye'nin cari açığının büyük bir kısmını karşılayan sektörümüzün en önemli aktörlerinden olan seyahat acentelerini bu zor durumdan çıkarmak adına bir takım desteklerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunlar düşük faizli ve uzun vadeli krediler veya halihazırda kullanmış oldukları kredilerin ötelenmesi, sadece bu yıla mahsus Oda aidatlarının alınmaması gibi çözümler olabilir." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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