Son dakika haberleri! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Trump'a verdiği tepkiyle gündem oldu
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Son dakika haberleri! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Trump'a verdiği tepkiyle gündem oldu

Gelen son dakika haberine göre Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptığı sırada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu.

06.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:17

Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptığı sırada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu. Şaşkın bir ifadeyle anlaşmada Kudüs maddesini arayan Vucic'in İsrail maddesinden haberi olmayarak anlaşmayı imzaladığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'yi ağırlayarak, iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına destek verdi. Trump, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu. Trump konuya ilişkin açıklama yaptığı esnada Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in tepkisi ise dünya gündemine oturdu. Görüntülerde Vucic'in Trump'ın Sırbistan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıkladığı an şaşkın bakışlarla sözleşmeyi gözden geçirdiği görüldü. Vucic'in Kudüs maddesinden haberi olmayarak anlaşmayı imzaladığı iddia edildi.

(İHA)

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Son dakika haberleri! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Trump'a verdiği tepkiyle gündem oldu

Kaynak: İHA

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