Son dakika haberleri... Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Taşyapı'nın Sremska Raca-Kuzmin şantiyesine ziyaret

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, yapımını Türk firması Taşyapı'nın üstlendiği Belgrad-Saraybosna otoyolunun "Sremska Raca-Kuzmin" bölümünde çalışmaların başlatılmasına ilişkin törene katıldı.

Böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Vucic, "Sadece Maçva ve Srem'de değil, tüm Sırbistan'da altyapı ağı kuruyoruz." dedi.

Sırbistan'da yol sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Vucic, Sava nehri üzerindeki yeni köprünün Sırbistan'ın en iyi inşa edilmiş köprülerinden biri olduğuna dikkati çekti ve Türk müteahhitlerine teşekkürlerini iletti.

Vucic, projenin gelecek yıl sonunda tamamlanmasını temennisinde bulunarak, "İnsanlar merak etmesinler, bitireceğiz. Bizi Banja Luka ve Saraybosna'ya götüren bu yol, bizim için çok önemli. " diye konuştu.

Vucic, "Önce yollar gelir, sonra doğal gaz ve diğer şeyler. Bunlar insanların hayatta kalmasına katkıda bulunacak şeyler. Bosna Hersek ve Sırp Cumhuriyeti'nin bizler gibi aynı şeyleri yapacağına inanıyorum. Bölgeye bir bütün olarak bakmalıyız. Sırbistan'da bizler komşularımızdan daha iyi yaşayamayız, birlikte gelecek için çabalar göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Sırbistan'ın adeta açık hava şantiyesi olduğunun altını çizen Türkiye Büyükelçisi Hami Aksoy da "Türkiye- Sırbistan ilişkileri her alanda büyük bir hızla ilerliyor. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanını 18 Ocak'ta ülkemizde misafir ettik. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 4 anlaşma imzaladık. Sırbistan'daki Türk yatırımları her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Aksoy, "Sağlık'ta, inşaatta, otomotiv yan sanayinde ve tekstilde ve IT alanında önemli yatırımlarımız var. Acıbadem geçen sene Belmedic'i aldı. Bu sene yeni projeler, yeni hastaneler yapmak istiyor. Erenli firmamız otomotiv yan sanayinde Leskovac'ta fabrika açacak. Syenitsa-İvanitsa yol yapımını Ek-Pet firmamız aldı. Detaş galvanizli tel üretimine başlıyor. Teklas Vranje'de yeni fabrika kuruyor. " dedi.

Vucic'in Türk firmalarına verdiği destekle bu tablonun oluşmasında en büyük role sahip olduğunun altını çizen Aksoy, "2021 sonu itibarıyla 1300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor. Yatırımlarımızın toplam değeri son on yılda 1 milyon dolardan 250 milyon dolara çıktı. Ticaret hacmimiz de geçtiğimiz sene rekor kırdı, 2 milyar dolara yükseldi. Yeni hedefimiz 5 milyar dolara en kısa sürede ulaşmak için daha fazla çalışacağız." diye konuştu.

Türk firmalarının Sırbistan'ın hızla gelişmekte olan inşaat sektörüne önemli katkı sağladığını hatırlatan Aksoy, "Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesi sadece Sırbistan'a değil tüm bölgemize hizmet edecek. Burada 128'i Sırbistan vatandaşı toplam 393 kişi istihdam ediliyor. Köprüde yüzde 81 oranında ilerleme kaydedilmiştir. İnşallah gelecek sene tamamlanacak. Bu önemli projeyi bir Türk firmasının gerçekleştirmesi bizi gururlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanına verdiği tüm destekler için tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.