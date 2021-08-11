Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)

Son dakika haberleri: DEVLET HASTANESİNDEKİ TAHLİYE SÜRÜYORSinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki devlet hastanesinde tahliye işlemleri devam ediyor.