Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)
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Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)

Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)
Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DEVLET HASTANESİNDEKİ TAHLİYE SÜRÜYORSinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki devlet hastanesinde tahliye işlemleri devam ediyor.

DEVLET HASTANESİNDEKİ TAHLİYE SÜRÜYOR

Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki devlet hastanesinde tahliye işlemleri devam ediyor. Hastalar, araçlara alınıp helikopterle güvenli bölgelerdeki hastanelere sevk ediliyor. İlçede ayrıca hastaneyi basan suların yükselmeye başladığı öğrenildi. Hastaların Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini açıklayan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Devlet hastanesinde, gönüllülerle birlikte hastaların tahliyesi devam ediyor. Hastalar evlerine veya Sinop Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor. Yeni yapılan Pazar Yeri, Sanayi sular altında. Helikopterlerle havadan müdahale sürüyor" dedi.


Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)
Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)
Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)
Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)
Son dakika haberleri! Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu

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